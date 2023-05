Milan Sampdoria: Leao e Giroud per ritrovare la via del gol. Pochissimo spazio al turnover da qui al termine della stagione. I dettagli

Il Milan vuole buttarsi alle spalle un periodo complicato e contro la Sampdoria stasera Stefano Pioli si affiderà alla squadra migliore, puntando sui titolarissimi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i sarà pochissimo spazio per il turnover da qui al termine della stagione, l’obiettivo del Milan è ottenere tre vittorie su tre per sperare nella Champions e dunque in campo ci sarà Rafael Leao, a caccia di gol dopo il digiuno in Champions, così come Olivier Giroud, che non segna dalla rete al Napoli in Europa. Alle spalle del francese Diaz dovrebbe vincere il duello con De Ketelaere, a destra Saelemaekers è in vantaggio su Messias. A centrocampo Tonali confermato insieme a Krunic, anche a causa della lunghissima assenza di Bennacer. In difesa Kjaer dovrebbe rimanere ancora fuori, infatti sono salite le quotazioni di Tomori e Thiaw insieme dal primo minuto. Calabria e Theo Hernandez sulle fasce, con Maignan in porta. Non è ancora arrivato il momento di rivedere Zlatan Ibrahimovic, ancora alle prese con allenamenti personalizzati. La speranza di tutti è che possa almeno chiudere con l’ultima gara a San Siro contro l’Hellas Verona.