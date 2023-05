Milan Sampdoria, i giornali lo esaltano dopo la prova di ieri sera: «Si prende gli applausi di tutto San Siro»

Olivier Giroud è stato il protagonista della sfida andata in scena a San Siro ieri tra Milan e Sampdoria. Il francese ha messo a segno una tripletta che ha spazzato via anche qualche critica giunta in settimana.

Il Corriere dello Sport l’ha esaltato così: «Spazza via come un ciclone le recenti critiche piovute dopo l’esclusione dalla Champions. Segna una bellissima tripletta in ogni modo, di testa, di rapina e dal dischetto. Prima tripletta con la maglia rossonera, si prende gli applausi di tutto San Siro».