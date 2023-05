Milan Sampdoria, tra turnover e necessità: le mosse di Pioli. Giroud potrebbe riposare, in dubbio Leao, Diaz c’è

Il verdetto per la Sampdoria è già arrivato, con la retrocessione matematica in Serie B. Situazione opposta per il Milan, che invece lotta ancora per la qualificazione alla prossima Champions League. Per questo motivo, non ci dovrebbe essere turnover, ma solo scelte di necessità.

Potrebbe riposarsi Giroud, limitato dai problemi fisici che sta avendo nelle ultime settimane; al suo posto Rebic. Valutazioni anche su Rafael Leao, le cui condizioni sono da valutare: al suo posto pronto Origi. Sarà Brahim Diaz il trequartista titolare, mentre Saelemaekers favorito a Messias.

In difesa, Pioli ritrova Thiaw, ma la coppia difensiva dovrebbe essere composta da Kjaer e Tomori. Calabria e Theo imprescindibili per questo Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.