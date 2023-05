Milan Sampdoria, Giroud firma la doppietta dal dischetto. Leao se lo procura, Giroud lo trasforma e firma la doppietta

Calcio di rigore per il Milan in Milan Sampdoria per un intervento in area di rigore su Leao. Lo calcia Olivier Giroud, che fa doppietta in questo match.

Ecco le parole di Luca Marelli a Dazn: «Calcio di rigore netto, piede sinistro su gamba sinistra. Gunther ha cercato il pallone per questo motivo giallo e non rosso»