Per la sfida di questa sera tra Milan e Sampdoria, Stefano Pioli è orientato a confermare Brahim Diaz sulla linea dei trequartisti

Come riferito da Tuttosport, Stefano Pioli non sembra avere molti dubbi sul trequartista da schierare questa sera in Milan-Sampdoria.

Nonostante le ultime ultime prove opache, il titolare alle spalle di Olivier Giroud sarà ancora una volta Brahim Diaz.