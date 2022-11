Milan Salisburgo Primavera LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match valido per la sesta giornata del girone di Youth League

Il Milan Primavera scende in campo contro il Salisburgo per l’ultima giornata del girone di Youth League. Si tratta di uno scontro diretto per il primo posto, che vorrebbe dire passaggio diretto agli ottavi di finale senza passare per il play-off. Alla squadra di Abate basta un pareggio.

Milan Salisburgo 0-0 LIVE: cronaca del match

1‘ – Comincia la gara al PUMA House of Football.

5‘ – Clamorosa occasione per il Salisburgo con un lancio in profondità per Konatè. L’attaccante arriva solo davanti a Nava che lo ipnotizza.

9‘ – Risponde il Milan con un tiro da fuori di Gala, palla che termina a lato non molto lontana dal palo destro.

14‘ – Altra grande occasione per il Salisburgo. Palla persa da Pluvio in impostazione, Konatè calcia da posizione defilata con Nava che respinge. Sulla ribattuta arriva Zeteny che calcia a botta sicura, salva Simic sulla linea.

23‘ – Schema da calcio d’angolo del Salisburgo che porta Konatè al tiro di prima dal dischetto del rigore. Palla che sfiora la traversa.

Migliore in campo Milan

Al termine del match

Milan Salisburgo 0-0: risultato e tabellino

MARCATORI:

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bartesaghi; Gala, Pluvio, Stalmach; Scotti, Lazetic, Alesi. A disp.: Torriani, Bozzolan, Zeroli, Eletu, Sia, Paloschi, Mangiameli. All.: Abate.

SALISBURGO (4-3-3): Kumrey; Gevorgyan, Baidoo, Walner, Pejazic; Sadeqi, Sahin, Hofer; Crescenti, Zeteny, Konatè. A disp.: Toth, Reischl, Trummer, Lechner, Moswitzer, Sulzbacher, Yeo. All.: Ingolitsch.

ARBITRO: Igor Pajac

ASSISTENTI: Mihalj – Dhurak

AMMONITI: