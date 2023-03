Milan Salernitana: tutti i precedenti del match di San Siro

Ecco tutti i precedenti del match Milan-Salernitana. Le due squadre si affronteranno lunedì sera a San Siro

Il Milan si avvicina al match contro la Salernitana. I rossoneri sfidano la formazione campana nel Monday Night di Serie A allo stadio San Siro.

Sarà l’ottavo confronto in massima serie tra le due squadre. I rossoneri hanno vinto cinque delle sette sfide contro i granata in Serie A (1N, 1P), segnando in ciascuna partita sempre almeno due gol (16 in totale).