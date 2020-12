Milan, Romagnoli è a quota 205 presenze con la maglia del Diavolo

Romagnoli ha tagliato il traguardo delle 200 presenze in rossonero ed ha concluso l’anno a quota 205. Ora vuole andare avanti

Alessio Romagnoli, con la presenza contro la Lazio di qualche giorno fa, ha toccato quota 205 partite giocate con la maglia del Milan. Il capitano silenzioso di questa squadra che sta stupendo tutti, è al 58esimo posto della classifica all time per presenze con il Diavolo. Romagnoli ora vede molto da vicino il grande Pierino Prati che si è fermato a quota 208. Non male come bottino per un calciatore di appena 25 anni.

Romagnoli punta a diventare un big di questa società. Ora deve fare il salto di qualità e cercare di guidare la squadra a un titolo importante come può essere la vittoria del campionato o dell’Europa League in questa stagione.