Milan Roma: venduto il 75% del settore ospiti, il comunicato

In vista della sfida del 6 gennaio in casa del Milan, il settore ospiti di San Siro è stato riempito fino al limite di capienza inizialmente previsto del 75%. L’AS Roma ringrazia i tifosi giallorossi per l’ennesima dimostrazione di passione. Viste le numerose richieste pervenute, l’AS Roma informa di non essere direttamente responsabile della gestione dell’evento e pertanto si attendono da parte dell’AC Milan i dettagli circa le modalità d’accesso. Per qualsiasi ulteriore informazione, si rimanda al sito ufficiale acmilan.com e ai relativi contatti riportati