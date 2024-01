Milan Roma, tegola per i giallorossi: si ferma ancora Dybala! Infortunio in Coppa Italia per l’attaccante argentino

Ancora un infortunio per la Roma, ancora un infortunio per Paulo Dybala: l’argentino adesso è in forte rischio per la prossima sfida di campionato contro il Milan, in programma per domenica 14 gennaio. Tegola per i giallorossi nel corso del derby di Coppa Italia contro la Lazio.

La Joya è stato costretto alla sostituzione all’intervallo, al suo posto Pellegrini. Da capire l’entità dell’infortunio accusato dall’attaccante e se sia riuscito a fermarsi in tempo.