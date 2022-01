Record Giroud: il traguardo raggiunto dall’attaccante a San Siro

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Contro la Roma, Giroud ha trovato il quinto gol a San Siro, un dato che gli consente di centrare un piccolo record

Il Milan ha trovato la prima vittoria del 2022 contro la Roma. Merito anche di Olivier Giroud, autore del gol che ha aperto le marcature rossonere. Una rete che gli ha consentito di centrare un piccolo record:

Tutti i cinque gol realizzati da Olivier Giroud in questo campionato sono arrivati in gare casalinghe: tra i calciatori dei maggiori 5 campionati europei con almeno cinque gol in casa, solo Aramu e Bruno Fernandes hanno segnato solo in sfide interne.