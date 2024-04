Roma Milan, Pioli scioglie le riserve: ecco chi in difesa al fianco di Tomori! La scelta del tecnico rossonero per la sfida di oggi

Il grande dubbio di formazione dei giorni precedenti a Roma Milan era quale difensore avrebbe scelto Stefano Pioli per affiancare Fikayo Tomori in difesa. Il tecnico rossonero è stato alle prese per tutta la settimana col ballottaggio tra Malick Thiaw e Matteo Gabbia.

Alla fine ha sciolto le riserve. Nella sfida di stasera allo Stadio Olimpico valida per il ritorno dei Quarti di Finale di Europa League scenderà in campo Gabbia.