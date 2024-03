Milan Roma, buone notizie per De Rossi: due importanti recuperi in vista della sfida di Europa League. Le ULTIME su Dybala e Abraham

Secondo quanto riportato dal Il Messaggero, arrivane buone notizie da Trigoria per Daniele De Rossi in vista della sfida tra Milan e Roma, valida per i quarti di finale di Europa League.

Il tecnico giallorosso, per l’occasione, recupererà due giocatori importanti: Paulo Dybala e Tammy Abraham, e vuole studiare la miglior strategia possibile per recuperare il pieno potenziale dei due attaccanti per la sfida contro i rossoneri.