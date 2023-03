Milan Roma Femminile LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia

Il Milan Femminile si rituffa nella Coppa Italia. Le rossonere sfidano la Roma al PUMA House of Football nella semifinale di andata. Segui la cronaca del match.

Milan Roma 1-0 LIVE: la cronaca del match

1′ Inizia il match

1′ Occasione Milan – subito rossonere pericolose con Piemonte che fa un tiro cross in diagonale sul quale per poco non arriva Bergamaschi

5′ Ritmi alti al Vismara

6′ Occasione K. Dubcova – Grimshaw vince un rimpallo e offre alla 10 rossonera che deve solo battere a rete ma è lenta nel preparare il tiro e viene murata dalla difesa

11′ Doppia occasione Roma – prima Giacinti conclude in diagonale dopo un contropiede ma trova la risposta di Babb, sulla respinta della difesa arriva Greggi ma è ancora una volta Babb cha attenta devia in angolo

18′ Tiro Piemonte – contropiede del Milan che premia lo scatto di Adami che crossa teso per la 18 che non impatta bene in pallone e grazia Ohrstrom

19′ Tiro Giacinti – Giugliano lancia la numero 9 che lascia rimbalzare il pallone e poi calcia al volo in diagonale, conclusione fuori

30′ Prova a spingere la Roma, difesa rossonera attenta

42′ GOL PIEMONTE – angolo di Dubcova che pesca in area la 18 rossonera che di testa sblocca il match

45′ Occasione Piemonte – cross di Guagni sfonda di Vigilucci per l’attaccante che però stecca la conclusione

45′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

50′ Occasione Bergamaschi – gran lancio dalle retrovie di Nouwen per la 7 che a tu per tu con Ohrstrom calcia in diagonale ma in maniera imprecisa

60′ Fase equilibrata del match con la Roma che cerca il pari e il Milan il raddoppio

70′ Spinge la Roma, rossonere attente ma in difficoltà

85′ Tiro Giugliano – la 10 giallorossa prova la conclusione dal limite dell’area, tiro fuori

88′ Occasione Giacinti – la 9 giallorossa si libera in area e calcia, attenta Babb in tuffo

94′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan

Al termine del match.

Milan Roma 1-0: risultato e tabellino

MARCATRICI: Piemonte

MILAN (4-2-3-1): Babb; Guagni, Nouwen, Mesjasz, Thrige; Adami, Grimshw; Bergamaschi, Vigilucci, K. Dubcova; Piemonte. Allenatore: Ganz

ROMA (4-3-3): Ohrstrom, Minami, Linari, Bartoli, Glionna; Giugliano , Greggi, Losada; Haavi, Andressa, Giacinti. Allenatore: Spugna

ARBITRO: Andrea Bordin

AMMONITE: Giuliano;