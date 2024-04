Milan Roma quasi alle porte, Pioli prepara una mossa a sorpresa: NOVITÀ di formazione verso l’Europa League

Giovedì sera il Milan ospiterà la Roma nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pioli starebbe studiando una possibile mossa a sorpresa.

L’idea del tecnico rossonero sarebbe quella di far avanzare Reijnders sulla trequarti in linea con Loftus-Cheek per andare a comporre una linea a 4 dietro a Giroud. Modulo di riferimento chiaramente il 4-1-4-1.