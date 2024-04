Milan Roma: serata da dimenticare per Leao, ecco come il portoghese ha reagito ai fischi

Ieri sera nel match tra Milan e Roma tra i protagonisti in negativo c’è stato Leao. Ecco come il portoghese ha reagito ai fischi

Leao nel match di ieri sera tra Milan e Roma in Europa League 2023-24 ha deluso nettamente le aspettative, come dimostrato anche dai fischi che hanno accompagnato la sua uscita dal campo al momento della sostituzione. Manuele Baiocchini a Sky Sport ha raccontato la sua partita e la sua reazione:

LE PAROLE – «Ieri Leao è stato uno dei più inconcludenti. Non gli è praticamente riuscito nulla, il 33% solamente dei duelli vinti, vuol dire che tutti gli altri li ha persi. E’ uscito fra i fischi, ci è rimasto male, si è messo a discutere in uscita in mixed zone con un collega. Insomma, nel momento suo più bello al serata peggiore, nella partita probabilmente più sbagliata. Ha però tutto il tempo per recuperare, d’altronde lui è un campione»