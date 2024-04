Milan Roma, Biasin punge i rossoneri: «Non sono una grande squadra e vi spiego perchè»

Milan-Roma, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha commentato la prestazione negativa di Leao: puntura ai rossoneri

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin ha analizzato il momento del Milan dopo la sconfitta contro la Roma:

PAROLE – «Noi ragioniamo del Milan di Leao tutte le volte in cui non vincono una partita. Le grandi squadre vincono a prescindere dal singolo giocatore, devono avere un’impostazione che le permette di fare altro. La grande squadra deve vedere che se anche il tuo più grande giocatore non è in partita, tu devi avere le armi per riuscire ad arginare quella cosa lì, sennò altrimenti vuol dire che non sei una grande squadra».