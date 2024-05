Milan Roma, BALLOTTAGGIO aperto a sinistra: chi completa il pacchetto difensivo? C’è LUI in vantaggio

Milan-Roma, ballottaggio aperto sulla corsia sinistra di difesa: Bonera pronto a lanciare Florenzi con Theo Hernandez in panchina

Daniele Bonera, ex collaboratore dello staff di Stefano Pioli che oggi condurrà il Milan nell’amichevole di Perth contro la Roma, tiene aperto un preciso ballottaggio per quanto riguarda la difesa e in particolare la fascia sinistra.

Al momento Alessandro Florenzi, peraltro ex della sfida odierna, appare in vantaggio su Theo Hernandez, preservato per gli imminenti impegni con la Francia all’Europeo in Germania.