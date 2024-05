Milan Roma: allenamenti e conferenze, definito il programma dei rossoneri in Australia

Il Milan in questo momento è in viaggio verso l’Australia dove giocherà l’amichevole contro la Roma. Il programma dei rossoneri

Chiusa la stagione il Milan si prepara ad affrontare subito la prima amichevole estiva in vista della prossima, in programma il 31 maggio contro la Roma. In tal senso la squadra è partita alle 13 da Malpensa, dopo 18 ore di volo arriverà a destinazione.

Come riportato da Sky Sport ci sarà una conferenza stampa tenuta da Bonera e dal capitano rossonero Davide Calabria, seguita poi da un allenamento alla vigilia, poi nella notte tra il 31 e l’1 la squadra tornerà a Milano.