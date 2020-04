Oggi si è tenuta una riunione operativa al Milan per fare il punto della situazione dopo la diramazione del decreto che inizierà il 4 maggio

Secondo quanto affermato da Peppe Di Stefano di SkySport24, questa mattina c’è stata una riunione operativa al Milan: dal punto di vista sportivo, i rossoneri si adattano al decreto del governo e continuerà gli allenamenti personalizzati in videoconferenza (Pioli allena tre volte alla settimana i giocatori divisi in gruppi).

Discussione aperta invece dal punto di vista diplomatico: il club vuole capire meglio alcune cose come ad esempio perché ci si può allenare in un parco e non in un centro sportivo. Milanello era già pronto per la ripresa degli allenamenti.