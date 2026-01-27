Milan SOS primo tempo, la squadra di Allegri fatica fino al 45′: è successo solo sei volte

Nel calcio moderno, l’approccio alla gara è spesso considerato il biglietto da visita di una grande squadra. Eppure, per il Milan guidato da Massimiliano Allegri — tecnico livornese noto per la sua gestione pragmatica e la capacità di leggere i momenti della partita — la prima frazione di gioco sembra essersi trasformata in un autentico rebus statistico.

I dati emersi finora delineano un trend inequivocabile: il Diavolo fatica enormemente a imporre il proprio ritmo nei primi quarantacinque minuti, faticando a sbloccare il punteggio e a chiudere le pratiche prima dell’intervallo.

I numeri del “ritardo” rossonero

Analizzando il cammino dei rossoneri, salta all’occhio un dato che fa riflettere lo staff tecnico e i tifosi: solo in sei occasioni la compagine milanese è riuscita a chiudere il primo tempo in vantaggio. Nonostante una rosa dotata di grande talento offensivo, la scintilla tarda spesso a scoccare, costringendo la squadra a sforzi supplementari nelle riprese.

Ecco le sei sfide in cui il club di Via Aldo Rossi è riuscito a portarsi avanti prima del fischio di metà gara:

Udinese-Milan 0-1

Milan-Napoli 2-0

Milan-Pisa 1-0

Milan-Roma 1-0

Parma-Milan 1-2

Milan-Verona 1-0

Analisi tattica: prudenza o difficoltà?

Questo scarso bottino di vantaggi precoci suggerisce diverse interpretazioni. Da un lato, potrebbe esserci la volontà di Allegri di gestire le energie, studiando l’avversario per poi colpirlo nella ripresa con cambi mirati o accelerazioni improvvise. Dall’altro, però, emerge una difficoltà strutturale nel trovare varchi contro difese chiuse e ben organizzate.

Verso il finale di stagione

Per mantenere viva la lotta Scudetto, i milanisti dovranno necessariamente invertire questa rotta. Sbloccare i match con maggiore rapidità non solo permetterebbe una gestione più serena dei novanta minuti, ma eviterebbe il logorio fisico derivante da rimonte spesso dispendiose. La sfida per l’allenatore toscano sarà dunque quella di infondere maggiore aggressività sin dai primi minuti, trasformando San Siro in un fortino inespugnabile già a partire dal calcio d’inizio.