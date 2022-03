Milan, rischio “pareggite”: Pioli può raggiungere Gattuso

Il Milan è reduce da due pareggi consecutivi in campionato, contro il Napoli cerca la scossa per indirizzare la lotta scudetto

Il Milan è reduce da due pareggi consecutivi in campionato, contro il Napoli cerca la scossa per indirizzare la lotta scudetto. In caso di segno X, Pioli raggiungerebbe lo score di Gattuso, come riporta la Lega Serie A:

«Il Milan arriva da due pareggi consecutivi in campionato e non ne colleziona tre di fila in Serie A TIM dal settembre 2018, sotto la guida di Gennaro Gattuso (tre “X” in quel caso con Cagliari, Atalanta ed Empoli)».