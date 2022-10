Milan, ripassata inglese: troppo Chelsea, troppe assenze

Il Milan subisce una pesante sconfitta in casa del Chelsea. L’analisi del match secondo la Gazzetta dello Sport

Un Milan che aveva dato false speranze nei primi cinque minuti, prima di essere completamente annichilito dal Chelsea. Secondo la Gazzetta dello Sport quella di ieri sera è una ripassata epocale, che non compromette nulla in termini di qualificazione ma che deve certamente portare a qualche riflessione. Le tante assenze sono l’unico appiglio per i rossoneri.

La squadra di Pioli non ha avuto modo di rifiatare a Stamford Bridge, subendo il calcio vorticoso e intenso dei Blues. L’unica occasione per i rossoneri è arrivata a fine primo tempo con la sgasata di Leao e i due tiri di De Ketelaere e Krunic. Una sola chance in 90 minuti, per rendere l’idea dello strapotere del Chelsea.

Tra una settimana il ritorno a San Siro, gara che si preannuncia pesantissima per la qualificazione. Servirà lavorare sui dettagli e incrociare le dita per il recupero di qualche pedina importante (Theo Hernandez in questo senso sembra sulla buona strada).