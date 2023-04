Milan, rinnovo Leao: nuovo retroscena sull’ostacolo multa. Un problema non solo per i rossoneri, ma anche per lo Sporting Lisbona

Tutto ruota intorno alla multa che Rafael Leao deve pagare allo Sporting Lisbona per il passaggio al Lille. Un ostacolo per il rinnovo con il Milan, ma non solo.

Secondo il quotidiano portoghese O Jogo, lo Sporting Lisbona prosegue la sua battaglia nel chiedere alla Fifa un indennizzo pari a 45 milioni di euro per la rescissione unilaterale di Leao.