Milan, rinnovato Ibra si pensa a Donnarumma: contatti Maldini-Raiola

Milan, fatto il rinnovo di Ibrahimovic ora tocca a Gigio Donnarumma: contatti avviati tra Maldini e Raiola per l’estremo difensore

Il Milan è ormai ad un passo dal rinnovo di Ibrahimovic (atteso nel weeken in Italia), “fatto” lo svedese toccherà a Donnarumma trattare il proprio nuovo contratto con i rossoneri. Gigio è in scadenza nel 2021, «Una preoccupazione» come affermato da Maldini in conferenza, ma ha già manifestato la propria volontà di restare in rossonero.

Ovviamente niente sconti: Donnarumma e Raiola vogliono quanto meno vedere confermati i 6 milioni attualmente percepiti dall’estremo difensore al Milan; in più, però, agente e giocatore avrebbero espressamente chiesto l’inserimento di una clausola rescissoria che scatterebbe nel caso in cui i rossoneri non dovessero centrare la qualificazione in Champions League.