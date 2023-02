Milan, rimpianto Kerkez? Il giovane terzino ora vale 15 milioni. Dall’Olanda, i rossoneri potrebbero trovare un tesoretto per il mercato

Un rimpianto per il Milan viene dall’Olanda. Si tratta di Milos Kerkez, terzino nato in Serbia che ha scelto la nazionalità ungherese. Approdato nelle giovanili rossonere, è partito in Olanda, verso l’Az Alkmaar, perché non c’era spazio nella prima squadra, con la maglia da titolare quasi esclusivamente di Theo Hernandez.

Ora che è in Olanda, il giocatore ha conquistato le squadre europee: lo ha cercato Lazio, Benfica e Real Sociedad. Il Milan ha conservato una percentuale sulla rivincita: i rossoneri hanno diritto di pareggiare nel caso di un’offerta. Kerzek ora vale più dei 2 milioni che ha speso la società rossonera, ma quasi 15 milioni. È difficile che venga ripreso, ma quei soldi possono essere investiti per il prossimo mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.