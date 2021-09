Milan, domani un giocatore al rientro dalla nazionale: ecco chi è

Milan, domani un giocatore al rientro dalla nazionale: ecco chi tornerà a disposizione di mister Pioli dopo il ritiro con gli azzurri

La sosta per le nazionali si sta volgendo al termine, e il Milan si mette in attesa di ritrovare i giocatori che dopo la sfida con il Cagliari sono partiti per il ritiro. Tra i rossoneri pronti a tornare a Milanello figura il nome di Daniel Maldini che, proprio domani, si metterà nuovamente a disposizione di Pioli.

Dopo l’amichevole odierna dell’Italia U20 con la Serbia, infatti, il classe 2001 partirà per ritrovare i suoi compagni e prepararsi in vista del match di domenica contro la Lazio.