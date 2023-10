Milan, non solo brutte notizie: tre rossoneri pronti a rientrare con l’Udinese o al massimo in Champions contro il PSG

Non ci sono solo cattive notizie in casa Milan. L’infermeria continua sì a riempirsi, ma ben tre rossoneri sono sulla via del recupero e dovrebbero tornare a disposizione di Pioli già per la sfida con l’Udinese o alla peggio per la gara in Champions contro il PSG.

Si tratta di Loftus-Cheek, fuori dal primo ottobre, Kjaer e Chukwueze. La prudenza invita a non sbilanciarsi ma qui sembrano essere buone notizie per i rossoneri. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.