Milan, riapre il Museo Mondo Milan: ecco i prezzi dei biglietti

AC Milan è lieto di annunciare la riapertura del Museo Mondo Milan, un luogo unico al mondo per vivere i 122 anni di storia del Milan e proiettarsi così nell’avvincente futuro del Club, inserito nel contesto di Casa Milan – il quartier generale di AC Milan a Milano, che ospita anche l’AC Milan Store e Casa Milan Bistrot.

A partire da oggi, grazie ai lavori di ammodernamento, il Museo è pronto ad accogliere nuovamente tutti tifosi rossoneri e gli appassionati sportivi del mondo – in visita nella città di Milano – con una spettacolare collezione di memorabilia, vittorie e interviste esclusive che accompagnano il visitatore attraverso i successi del club rossonero. Ricordi e testimonianze si fondono agli oggetti che hanno fatto la storia rossonera, in un crescendo di emozioni, che arriva fino a oggi. Un percorso unico, da vivere anche attraverso un’esperienza innovativa digitale, per poter leggere e interpretare il Milan di domani.

L’incredibile ed avvincente storia rossonera viene raccontata attraverso le numerose sale a disposizione, a partire dalla suggestiva e iconica Sala Trofei con 42 coppe tra cui 7 Coppe dei Campioni, 3 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe Europee e un Mondiale per Club. Una collezione unica in Italia e nel mondo, quest’anno ancora più ricca di emozioni grazie al grande ritorno in Champions League del Club. Tornano a risplendere anche la Sala dei palloni d’oro, insieme a più di 40 teche che mostrano rari e memorabili cimeli della storia del Club. Un’esperienza interattiva vivibile a 360°, grazie ai 20 monitor e 14 touch screen integrati che consentono di scoprire curiosità e approfondimenti della storia del Milan e dei calciatori che hanno regalato grandi emozioni. Un percorso avvincente in cui non mancheranno nuovi aggiornamenti, come la sala di esposizione delle maglie dei giocatori della Prima Squadra, integrate con quelle dei nuovi acquisti.

L’esperienza del visitatore non termina con la fine della visita: il Museo Mondo Milan fa parte del moderno headquarter del Club che ospita il Milan Store, dove è possibile acquistare tutti i prodotti ufficiali del Milan, e Casa Milan Bistrot, il progetto all’insegna della salute e del benessere condiviso con il partner Segafredo Zanetti.