Milan, così non va! Mai subite così tante reti nella storia rossonera. Il dato tremendo in quest’anno solare

Così non va! L’ennesimo record negativo battuto in questa stagione dal Milan, come riportato dalla statistica Opta.

STATISTICA- «Il Milan ha subito 64 gol nel 2023 tra tutte le competizioni, record negativo per i rossoneri nella loro storia in un singolo anno solare (dal 1929/30)».