Milan Rennes, le insidie ed i pericoli dei francesi: quali giocatori temere

I sorteggi d’Europa League hanno dato il seguente sorteggio: l’avversaria del Milan agli spareggi sarà il Rennes

Milan e Rennes si affronteranno agli spareggi di Europa League per accedere agli Ottavi di Finale della competizione. La squadra allenata da Julien Stéphan potrà rappresentare una grossa insidia per i rossoneri, nonostante la squadra di Stefano Pioli sia superiore sulla carta.

Partiamo dal modulo utilizzato dall’avversaria del Milan: ovvero il 3-4-3. Due le conoscenze del calcio italiano nella formazione tipo: l’ex Bologna Theate in difesa e l’ex Roma Matic a centrocampo. La punta di diamante è ovviamente Kalimuendo, attaccante seguito da mezza Europa. In porta c’è l’esperto ed affidabile Mandanda. Il capocannoniere finora in stagione è il centrocampista Bourigeaud, nonché anche uomo assist. Squadra con tanto talento anche sulle fasce offensive con Terrier, Gouiri, Ibrahim Salah e Blas.