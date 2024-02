Milan Rennes: è Europa League ma sembra Champions. Tre indizi che vanno in questa direzione: tutti i dettagli

Domani sera il Milan ospiterà il Rennes nell’andata dei playoff di Europa League. La competizione non era stata messa in preventivo a inizio stagione, ma ora che il Diavolo dovrà affrontarla diventa un obiettivo da inseguire fino in fondo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono tre indizi in particolare che fanno sì che questa partita abbia quasi il fascino della Champions. Innanzitutto la presenza di Cardinale come nelle grandi notte europee, un San Siro sold out e il fatto che Pioli difficilmente farà turnover.