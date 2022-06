Milan Red Bird, Tremonti: «I fondi sono interessati allo stadio di proprietà». Le dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

L’ex ministro delle Finanze Giulio Tremonti parla così del passaggio del Milan a Red Bird. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

«Vorrei sottolineare che tutti i fondi che decidono di investire sul mondo del pallone sono interessati alla costruzione di stadi di proprietà. È un tema centrale nell’ambito di questi mega investimenti. Di sicuro lo stadio di Milano è uno degli interessi principali di questo fondo americano, anche se in questo caso il sindaco Sala non sembra intenzionato a dare l’impianto a una sola delle due squadre delle città. In generale la possibilità di realizzare una propria ‘casa’ è qualcosa che fa gola a chiunque sia in questo settore, al di là dei fondi stranieri. Del resto anche il Real Madrid ha puntato molto sul suo stadio, è una strada ben nota.»