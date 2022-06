Milan Red Bird, Giudice: «Elliott non presta 600 milioni». Le dichiarazioni del giornalista del Corriere dello Sport

Alessandro Giudice su Twitter ha spiegato com’è strutturata l’operazione finanziaria che porterà il Milan a Red Bird. Le parole del collaboratore del Corriere dello Sport e manager finanziario.

«Struttura finanziaria Milan-RedBird. Al di là delle illazioni:

– non esiste prestito di 300 milioni da JP Morgan (né da altre banche)

– Elliott non presta 600 milioni

– c’è vendor loan come spesso accade in queste acquisizioni, con tempi rientro precisi, ma non con un tasso del 15%.

Ne sapremo di più presto»