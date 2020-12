Milan, Rebic si è sbloccato: ora ci vuole continuità come fece l’anno scorso

Rebic ha trovato contro la Lazio il primo gol in stagione. Ora l’attaccante croato cerca la continuità mancatagli in questo inizio

Ante Rebic contro la Lazio si è sbloccato trovando il suo primo gol in questa stagione 2020/2021. Ripercorrendo la sua storia nel Milan, ci accorgiamo che anche un anno fa nella prima parte di stagione non brillò. Anzi, l’anno scorso di questo periodo era praticamente fuori rosa. Poi la svolta nel match del 19 gennaio scorso contro l’Udinese, dove segnò una doppietta realizzando il gol decisivo al 93esimo per la vittoria 3-2 del Milan. Da quel momento in poi Rebic ha giocato e segnato con una regolarità impressionante.

Stefano Pioli, la società e tutti i tifosi, sperano che Rebic possa svoltare anche quest’anno, e ritrovare la continuità che ha avuto nella passata stagione da gennaio in avanti. Il Milan ha bisogno dei gol di Rebic per continuare a sognare.