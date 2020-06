Milan, Rebic: la grande occasione per ripartire da protagonista

Milan, una grande occasione per Rebic che domani sera proverà a dimenticare Torino, le polemiche ed il brutto episodio dell’espulsione

LA GRANDE OCCASIONE- Molto probabilmente titolare, Rebic potrebbe essere schierato sulla linea dei tre centrocampisti alle spalle di Leao, comunque in ottima posizione per fare goal o comunque per rendersi protagonista in positivo. Obiettivo: dimenticare Torino e fare vincere il Milan.