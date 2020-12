Milan, Rebic è pronto a guidare l’attacco rossonero: riuscirà a segnare?

Ante Rebic domenica contro il Parma farà l’attaccante centrale visto che, con tutta probabilità, Zlatan Ibrahimovic sarà ancora assente

Ormai è quasi certo: contro il Parma al centro dell’attacco del Milan ci sarà Ante Rebic. Il croato, data la probabile assenza di Zlatan Ibrahimovic, agirà ancora da prima punta. Alle sue spalle giocheranno Alexis Saelemaekers, Hakan Calhanoglu e Brahim Diaz. Ora come non mai, il Milan ha bisogno dei gol di Rebic, perché il tour de force che aspetta i ragazzi di Stefano Pioli in Serie A prima della pausa natalizia, non è semplice (Parma, Genoa, Sassuolo e Lazio le avversarie).

MANCA IL GOL

Dopo 4 assist nelle ultime 5 partite giocate, è arrivata l’ora per Rebic di segnare anche il primo gol di questa stagione. Una ghiotta opportunità quella contro il Parma, dato che la squadra allenata da Fabio Liverani, ha incassato 13 gol nelle 5 partite fin qui giocate in trasferta in Serie A in questa stagione. Una media di 2,6 gol subiti a partita lontano dalle mura amiche. Rebic deve sfruttare la fragilità difensiva del Parma per tornare al gol che gli manca dallo scorso 18 luglio contro il Bologna.