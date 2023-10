Milan attento: il Real Madrid piomba su un tuo pilastro! ULTIME

Milan attento: il Real Madrid piomba su un tuo pilastro! Le ULTIME notizie sul calciomercato dei rossoneri

Il Real Madrid è piombato su un calciatore che si sta mettendo in mostra con la maglia del Milan in questi ultimi mesi: si tratta di Malick Thiaw, un profilo in continua crescita e che inevitabilmente ha attirato su di sé le attenzioni dei grandi club tra cui i Blancos.

Il club di Florentino Perez osserva da vicino il calciatore. Thiaw però non sembra intenzionato a lasciare il Milan, club in cui si è sente a casa. A riportarlo è Calciomercato.com.