Milan Raspadori, incontro con gli agenti! Il giocatore piace a Pioli

Milan Raspadori, incontro con gli agenti del talento del Sassuolo. Il giocatore piace a Pioli, le ultime sulla trattativa

Giacomo Raspadori entra in orbita mercato per il Milan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, oggi ci sarebbe stato un incontro con gli agenti del giocatore per sondare il terreno.

Al momento i rossoneri hanno altre priorità, ma la pista che porta al classe 2000 del Sassuolo è da tenere in considerazione.