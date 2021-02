Milan, questa Europa League sembra la Champions del 2007

Il Milan sta incontrando lungo il suo cammino quasi tutte le avversarie dell’ultima Champions vinta: scaramanzia o segno del destino?

Per gli amanti della Cabala, il percorso del Milan in Europa League non può che concludersi con la vittoria finale. Quasi tutte le squadre per ora incontrate infatti sono le stesse della Champions League del 2007, la settima ed ultima vinta dai rossoneri.

CHE RICORDI COL MANCHESTER – L’accoppiamento con lo United, dopo quello con la Stella Rossa ai sedicesimi (nel 2006-2007 il Diavolo superò i serbi ai preliminari). riporta alla mente dolci ricordi. In quel caso fu semifinale, oggi siamo a livello di ottavi. Il passaggio del turno però consegnerebbe i galloni della favorita alla vincente di questo confronto. Tra ricordi e complicato presente, gli uomini di Pioli e Maldini sognano la grande finale di Danzica per portarsi a casa la Coppa.