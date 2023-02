Milan, presentata la quarta maglia, in collaborazione con Puma e Koché: il debutto contro l’Atalanta. Ecco le parole dei protagonisti del progetto

Il nuovo Fourth Kit AC Milan x PUMA x KOCHÉ farà il suo debutto domenica 26 febbraio alle 20.45, quando la Prima Squadra maschile affronterà l’Atalanta a San Siro nel match di Serie A. La Squadra Femminile di AC Milan indosserà la nuova maglia nell’andata della Semifinale di Coppa Italia contro la Roma. Ecco le parole di chi è coinvolto nel nuovo progetto, come riportate da acmilan.com:

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan: «Questo Fourth Kit disegnato da PUMA e KOCHÉ è l’incarnazione perfetta della spinta innovativa di AC Milan, che vuole essere un Club all’avanguardia e trend setter. Con la sua capacità di incorporare i nostri colori rossoneri con l’oro e il suo design moderno, il Kit combina tradizione e innovazione, ed è una testimonianza della capacità di AC Milan di fondere calcio e moda in modo credibile e autentico».

Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Apparel Individual di PUMA: «I pixel sono gli atomi delle immagini digitali. Possono ricordare i giochi a 8-bit, la grafica nostalgica dei primi anni di internet e assumere una forma contemporanea nella forma dei Crypto punk, che sono al centro della cultura pop di oggi. L’idea alla base della stampa della maglia è quella di piegare i pixel in una prospettiva che renda omaggio alle iconiche strisce, ma allo stesso tempo di scomporre i pixel per fonderli nel nero della maglia e creare un look and feel digitale stilizzato»

Christelle Kocher, Founder e Creative Director di KOCHÉ: «È stato un vero onore per me lavorare a questa maglia cult. Sono un’appassionata di calcio e il Milan è una delle squadre più iconiche di tutti i tempi. Sono molto orgogliosa di portare il tocco elegante di KOCHÉ ai giocatori del Milan in campo. È stato un vero piacere immergermi nel DNA del Milan e dare la mia interpretazione moderna alle strisce rossonere»