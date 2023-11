Milan qualificato agli ottavi se… TUTTE le combinazioni possibili affinché i rossoneri proseguano il loro percorso in Europa

Il Milan questa sera si gioca un’importante fetta di futuro. Il pass automatico per gli ottavi di finale arriverà infatti se il Diavolo vince sia stasera che a Newcastle. Ma, precisa Tuttosport, potrebbero anche non servire per forza 6 punti.

Sicuramente sarà vitale battere il Borussia Dortmund e sperare che il PSG batta il Newcastle. Il Milan poi potrebbe anche perdere a Newcastle ma in quel caso sarebbe fondamentale che i tedeschi non battano il PSG all’ultima.