Milan PSG: stasera presente a San Siro anche questo doppio ex di lusso. Tutti gli aggiornamenti verso la sfida di Champions

Questa sera il Milan ospiterà il Paris Saint-Germain nella sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Sulle tribune di San Siro ci sarà anche un doppio ex di lusso: si tratta di David Beckham, ex centrocampista inglese che in carriera ha vestito sia la maglia rossonera che quella dei parigini.