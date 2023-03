Milan Primavera: date e avversario alle Final Four di Youth League

Il Milan Primavera si qualifica alle Final Four di UEFA Youth League. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla fasi finali

Milan Primavera nella storia. L’Under 19 rossonera si qualifica per la prima volta alle Final Four di UEFA Youth League dopo aver battuto quest’oggi l’Atletico Madrid per 2-0. La squadra di Abate ora volerà a Nyon per le Final Four.

Appuntamento il prossimo 21 aprile in Svizzera per la semifinale e il 24 per l’eventuale finale. Il Milan sfiderà la vincente del match di domani tra Borussia Dortmund e Hajduk Spalato mentre nell’altra semifinale ci sarà lo Sporting Lisbona contro una tra Real Madrid e AZ Alkmaar.