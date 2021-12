Milan Primavera, tra rinnovi e campo: domani il Pescara per il tris

Il Milan Primavera domani affronta il Pescara nell’ultima gara casalinga del 2021. Obiettivo tre punti per continuare la risalita

Un Milan Primavera che sembra aver decisamente cambiato marcia in quest’ultimo mese. Dall’ultima sosta per la nazionali la squadra di Giunti è ripartita collezionando 3 vittorie in 4 partite di campionato che l’hanno messa in una posizione di classifica più tranquilla rispetto all’avvio. Certamente il 14° posto attuale non può soddisfare, ma le occasioni per continuare la risalita ci sono. A partire da domani.

Nelle ultime due gare dell’anno solare 2021 arrivano Pescara e Bologna, ovvero le ultime due della classifica. Match da non sottovalutare, ma al tempo stesso grandi chance per dare continuità e creare un filotto che darebbe tutt’altro senso al proseguio della stagione. L’equilibrio di questo campionato rende ogni scenario ancora pienamente possibile. Domani contro gli abruzzesi non ci sarà Marco Nasti, copertina di queste ultime vittorie che con tutta probabilità sarà convocato da Stefano Pioli per il match della prima squadra contro il Napoli. Probabile che Federico Giunti rispolveri Emil Roback nel tridente offensivo con Capone e Chaka Traorè, anche se c’è un Youns El Hilali che scalpita. A centrocampo il trio formato da Di Gesù, Tolomello ed Alesi continua a convincere, anche se bisogna valutare le condizioni fisiche del secondo.

Ma oltre al campo si guarda anche al lato rinnovi di contratto. Ieri è arrivata l’ufficialità del prolungamento di Antonio Gala fino al 2024. Un bel traguardo per un ragazzo che sta facendo vedere grandi cose alla sua prima stagione in Primavera. Nelle prossime settimane si penserà anche ai fuoriquota Marco Bosisio ed Enrico Di Gesù.