Il Milan Primavera si avvicina all’inizio della stagione. Ecco i giovani più interessanti da seguire nella squadra di Giunti

Il Milan Primavera si avvicina a grandi passi all’inizio della stagione. Le due amichevoli contro i pari età del Perugia e la prima squadra del Seregno hanno messo un po’ di ritmo nelle gambe dei ragazzi di Giunti in vista di un’annata impegnativa tra campionato, Coppa Italia e UEFA Youth League. Ecco i migliori talenti rossoneri da seguire in queste competizioni.

SEBASTIANO DESPLANCHES

Portiere classe ’03 appena salito dagli Allievi e punto fermo della Nazionale Under 18. Partirà probabilmente dietro a Jungdal (rimasto come fuori quota) nelle gerarchie, ma troverà sicuramente spazio durante l’arco della stagione. In molti parlano di lui come erede di Donnarumma. Paragone azzardato, ma non c’è dubbio che il suo nome è uno di quelli che desta più curiosità.

GABRIELE ALESI

I più esperti di calcio giovanile probabilmente avranno già sentito il suo nome. Centrocampista offensivo tutto estro e fantasia, è definito il miglior ’04 italiano presente in circolazione. Già qualche minuto nelle gambe la scorsa stagione in Primavera, ma quest’anno sarà per lui il primo vero assaggio della categoria.

NOSA OBARETIN

Autentica sorpresa della scorsa stagione, il difensore centrale classe ’03 punta a confermarsi. Fresco di rinnovo, sarà lui uno dei punti di riferimento della squadra. Vedremo se, oltre alle doti atletiche già messe in mostra, avrà le spalle larghe per tenere sulle spalle la difesa rossonera.

EMIL ROBACK

Arrivato con forse troppe aspettative, alla sua prima stagione in Primavera ha fatto flop. Ma è presto per bollarlo già come una delusione. Nel precampionato ha fatto già vedere cose interessanti e, con un anno di ambientamento in più, questa dovrà essere la stagione dell’esplosione.

JORDAN PIO AMORE

Una tripletta in amichevole contro il Perugia il suo biglietto da visita in Primavera, categoria che aveva già assaggiato per qualche minuto la scorsa stagione. Anche qui parliamo di un classe ’03, prima punta che sa muoversi molto bene su tutto il fronte d’attacco, con un fiuto del gol da predestinato.