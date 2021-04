Milan Primavera, sabato la sfida contro il Torino al Vismara

Il Milan Primavera alla vigilia di una sfida molto importante. Domani al Centro Sportivo Vismara arriva il Torino

Giornata di vigilia per il Milan Primavera. Una settimana dopo la sconfitta contro la Juventus, i rossoneri si trovano ad affrontare la sponda granata del capoluogo piemontese. Al Vismara arriva il Torino, squadra penultima in classifica che all’andata inflisse una sconfitta per 2-0 ai ragazzi di Giunti.

Il Milan deve cercare di muovere la classifica, in cui per il momento occupa il 10° posto. Una vittoria sarebbe fondamentale sia per continuare a sperare nei play-off che per allontanarsi dai brutti scherzi della bassa classifica.