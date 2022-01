Milan Primavera, rinviata la gara contro l’Empoli: l’annuncio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan Primavera, rinviata anche la gara contro l’Empoli valida per la 15° giornata di campionato per via dei casi di positività al Covid

Il Milan Primavera non giocherà la sua gara di campionato contro l’Empoli. Lo ha deciso la Lega Serie A, che ha rinviato tutte le gare della 15° giornata di Primavera 1 ed i quarti di finale di Coppa Italia Primavera per via dei casi di positività al Covid in diverse squadre. Il comunicato ufficiale.

« La Lega Serie A ha reso noto che le gare del quindicesimo turno del Campionato Primavera 1 TIMVISION, programmate per il 7, l’8 e il 9 gennaio 2022, e le gare dei Quarti di Finale della Primavera TIMVISION Cup, programmate per il 12 e 13 gennaio, sono rinviate a data da destinarsi.»