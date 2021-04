Milan Primavera, rendimento a poli opposti: il dato tra attacco e difesa

Un Milan Primavera dalle due facce quello visto fin qui in questa stagione. Ecco la curiosa statistica della squadra di Giunti

Il Milan Primavera viaggia a poli opposti in questa stagione. La squadra di Giunti, 9° in classifica a -3 da un posto ai play-off, vive un rendimento di squadra a facce alterne. Il lato mezzo pieno del bicchiere è rappresentato dalla fase difensiva, la terza migliore del campionato con 20 reti subite (meglio solo Roma ed Inter). Nelle 20 giornate di questo campionato, i rossoneri hanno subito più di un gol solamente per 4 volte.

La nota dolente è invece l’enorme sterilità offensiva. 21 gol sono troppo pochi per una squadra che punta a piazzamenti importanti. I problemi fisici di Olzer (capocannoniere della squadra con 7 gol), le difficoltà di ambientamento di Emil Roback ed una mancanza di alternative pronte sta facendo sì che la squadra di Giunti non riesca a capitalizzare quanto crea durante i 90 minuti.