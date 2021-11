Milan Primavera, Nasti spezza la maledizione: non segnava da oltre 9 mesi

Marco Nasti è stato l’uomo copertina della vittoria di ieri del Milan Primavera contro la Juventus. Per lui una doppietta preziosa

Marco Nasti torna al gol con il Milan Primavera. L’attaccante classe ’03 è stato il mattatore della vittoria dei rossoneri per 3-1 contro la Juventus con una doppietta importantissima. Il numero 9 non segnava dal 14 febbraio 2021. Un’iniezione di fiducia importante per il ragazzo e per Federico Giunti, che ora punta deciso su di lui per risolvere i problemi offensivi della squadra.

